İçişleri Bakanlığı\'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken; İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.

İLK TÜRBANLI VALİ OLMUŞTU

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında akademik geçmişe sahip olan Yiğitbaşı, yüksek lisans ve doktorasını iletişim ve aile çalışmaları üzerine tamamlamıştır. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanı sıra, aile yapısı, medya ve toplumsal dönüşüm üzerine araştırmalarıyla da tanınır. Görevi süresince kadın, aile ve sosyal hizmetler konularında çeşitli projelere öncülük etmiştir.