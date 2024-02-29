IFRC Başkanı Kate Forbes, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

IFRC Başkanı Kate Forbes, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti

IFRC Başkanı Kate Forbes, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, IFRC Başkanı Kate Forbes ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ağırladı. İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki insani felaket gibi konular ele alındı. Türk Kızılay ve Kızılhaç arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi desteklendi.

29.02.2024 15:00
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IFRC Başkanı Kate Forbes ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ağırladı. Yılmaz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek, İsrail'in insanlık dışı saldırılarıyla birlikte Gazze'de yaşanan insani felaket başta olmak üzere bölgesel ve küresel insani trajedileri ele aldık. İnsani zorluklarla başa çıkma noktasında kritik bir rol üstlenen Türk Kızılay'ı ve Kızılhaç arasında uzun bir geçmişe dayanan iyi ilişkiler bulunuyor. Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığımızda IFRC, Türk Kızılay ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde destek sağladı. Bu dayanışması için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. IFRC ile Türk Kızılay arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden memnuniyet duyuyor, daha üst seviyelere çıkaracak girişimleri destekliyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da kurulacak olan IFRC İnsani Lojistik Merkezi'nin de ikili iş birliğimizi güçlendireceğine inanıyoruz. Sayın Forbes'i yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, görev süresi boyunca iş birliğimizin daha da ileri boyutlara ulaşmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika IFRC Başkanı Kate Forbes, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

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