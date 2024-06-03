Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Bayraktar, bu yıl kış aylarında Nahçıvan gazının Iğdır üzerinden Türkiye'ye geleceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin bölgeye ve dünya petrol piyasalarına katkı sağladığını vurguladı.

03.06.2024 21:34
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah zamanından önce biz bu boru hattını hazır hale getireceğiz. Bu sene kış ayında Nahçıvan gazı Iğdır üzerinden gelecek" dedi.

Bakü Enerji Forumu nedeniyle Azerbaycan'da temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ı ikinci evi gibi gördüğünü ifade ederek iki ülke arasında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu söyledi. Bayraktar, iki ülkenin enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak bu ilişkinin bölgeye ve Avrupa'nın enerji güvenliğine ve dünya petrol piyasalarının daha dengeli olmasına katkı sağlayan yönleri bulunduğunu belirtti.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, TANAP, Bakü-Tiflis- Erzurum Boru Hattı gibi projelerin çok önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, "Özellikle doğal gazda şimdi yeni bir bağlantımız oluyor. Yine sizlerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanlarımızın huzurunda imzaladığımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah zamanından önce biz bu boru hattını hazır hale getireceğiz. Bu sene kış ayında Nahçıvan gazı, Türkiye üzerinden, Iğdır üzerinden gelecek" diye konuştu.

'İKİ ÜLKENİN BİRBİRİNİ TAMAMLAYICI BİR ROLÜ VAR'

Bakan Bayraktar, iki ülke ilişkilerinin sadece petrol ve doğal gaz ile sınırlı olmadığını belirterek Azerbaycan'ın yenilenebilir kaynaklarının da çok güçlü olduğunu ifade etti. Türkiye'nin enerji talebinin arttığını bu anlamda da Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirini tamamlayıcı bir rolü bulunduğunu aktaran Bayraktar, "Türkiye'de hane halkının elektrik ile ilgili ihtiyaçları artıyor. Sanayimiz büyüyor, üretimimiz artıyor, ihracatımız artıyor. Elektrik enerjisini temiz enerjilerden alma hedeflerimiz var. Aynı zamanda enterkonoksiyonlar vasıtasıyla çevremizdeki elektriği de Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğal gazda olduğu gibi götürmeyle alakalı birlikte projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALAR PROJEYE DÖNÜŞECEK'

İki ülkenin 3. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forum'unda Nahçıvan'da önemli bir anlaşma imzaladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şimdi inşallah o anlaşmanın devamı mahiyetinde hem teknik düzeyde çalışmalar, bakanlıklarımız arasında, kurumlarımız arasında devam ediyor. İnşallah bir sonraki aşamada da artık bunları projeler haline dönüştürmüş oluruz. Bu anlamda iki ülkenin bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları oldukça geniş yelpazede projelerimiz var. Adım adım bir program dahilinde sistemli bir şekilde gidiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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