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İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı - Son Dakika

İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

04.11.2021 18:20
İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanacak. İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları, İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılacak.

İhracatçılara yalnızca ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ'ye gelir, damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

Gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti

Serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılarından elde edilen kazançları kapsamayacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

Düzenlemeyle, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.

Meslek kuruluşu üyelerine; yalnızca kayıtlı olduğu meslek kuruluşuyla sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-Esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek. Elde edilen kişisel veriler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılabilecek. Bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı kullanılamayacak, aktarılamayacak veya başka bir şekilde işlenemeyecek.

Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlar

Kanunla Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlar için el koyma ve alıkoyma tedbirlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin hükümler düzenleniyor. Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el konulan taşıt, el koyma kararı veren mercilerce alıkonulacak.

Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine veya yediemine teslim edilmiş ve hakkında el koyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren 90 gün içinde muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibince teslim alınmazsa tasfiye idaresince soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacak.

Tasfiye satış suretiyle gerçekleşirse satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kağıdı ile ilaç, ilaç ham maddeleri, ilaç ham maddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilecek. Ancak ilaç, ilaç ham maddeleri, ilaç ham maddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkolden imha haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi uygun görülenler yönetmelikle belirlenecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaçak zannıyla el konulan eşya hakkında da bu hüküm uyarınca işlem yapılacak.

Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.

Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle şirketlerin tasfiye sürecinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen 6 aylık süre 3 aya indirilecek.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesine paralel olarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 9 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Türkiye, İhracat, Kredi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı - Son Dakika
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