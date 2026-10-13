IKBY Başkanı Barzani, Erbil'de Bakırhan ile görüşüp barış sürecine desteğini yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IKBY Başkanı Barzani, Erbil'de Bakırhan ile görüşüp barış sürecine desteğini yineledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
IKBY Başkanı Barzani, Erbil\'de Bakırhan ile görüşüp barış sürecine desteğini yineledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Erbil'de Türkiye'deki barış sürecini görüştü. Barzani, süreçteki tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirterek IKBY'nin gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'deki barış sürecine desteğini yineledi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Erbil'de bir araya gelerek Türkiye'deki barış süreciyle ilgili son gelişmeleri görüştü. IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye'deki barış süreci ve süreçteki son gelişmeler ele alan taraflar, söz konusu sürecin barış için ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Açıklamada, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekilerek sürecin başarıya ulaşması için tüm tarafların destek vermesinin önemine işaret edildi.

IKBY'nin barış sürecine desteğini yineleyen Barzani IKBY'nin sürecin başarıya ulaşması için gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, barışın Türkiye'nin yanı sıra tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise barış sürecine yönelik tutumu ve sürece katkı sunan çabalarından dolayı Barzani'ye teşekkür etti

Kaynak: İHA
Neçirvan BarzaniTuncer BakırhanDış PolitikaDEM PartiPolitikaTürkiyeErbilDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:11:38. #7.12#
SON DAKİKA: IKBY Başkanı Barzani, Erbil'de Bakırhan ile görüşüp barış sürecine desteğini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei