IKBY Başkanı Barzani, Erbil\'de Bakırhan ile görüşüp barış sürecine desteğini yineledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'deki barış sürecine desteğini yineledi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Erbil'de bir araya gelerek Türkiye'deki barış süreciyle ilgili son gelişmeleri görüştü. IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye'deki barış süreci ve süreçteki son gelişmeler ele alan taraflar, söz konusu sürecin barış için ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Açıklamada, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekilerek sürecin başarıya ulaşması için tüm tarafların destek vermesinin önemine işaret edildi.

IKBY'nin barış sürecine desteğini yineleyen Barzani IKBY'nin sürecin başarıya ulaşması için gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, barışın Türkiye'nin yanı sıra tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise barış sürecine yönelik tutumu ve sürece katkı sunan çabalarından dolayı Barzani'ye teşekkür etti