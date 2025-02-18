IKBY Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Politika

IKBY Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor

IKBY Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, IKBY Başbakanı Barzani ile petrol ihracatını görüştü.

18.02.2025 14:18
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelerek IKBY petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Erbil'de (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. IKBY Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ticaret ve enerji sektörlerinde iş birliğinin geliştirilmesi ele alınırken, IKBY petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılması konusu masaya yatırıldı. Taraflar Irak Federal Meclisi'nin IKBY petrolünün üretim ve taşımacılık maliyetleriyle ilgili bütçe yasasında yaptığı değişikliği onaylamasının ardından petrol ihracatının Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatılmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Kalkınma Yolu Projesi

Görüşmede ayrıca, Körfez ülkelerini, Irak'ı, Türkiye'yi ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi ele alındı. IKBY'nin bu stratejik projeye katılımının önemine vurgu yapıldı.

Son olarak Suriye'deki güncel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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