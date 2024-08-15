AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle kutlandı. Etkinlikte önemli mesajlar veren Erdoğan, partilerine katılım sağlayan 13 belediye başkanı ve 2 milletvekiline de rozetlerini bizzat taktı.
14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İYİ Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'den istifa eden 2 vekilin AK Parti'ye geçmesiyle TBMM'de sandalye dağılımı değişti. Seçimlerin ardından sürekli kan kaybeden ve istifaların durulmadığı İYİ Parti'nin Meclis'te 32 sandalyesi kaldı. CHP'nin 127, DEM'in 57, MHP'nin ise 50 vekili var. 2 vekili kadrosuna katan AK Parti'nin ise vekil sayısı 266 oldu.
Son Dakika › Politika › İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti - Son Dakika
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