İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti - Son Dakika
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Politika

İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti

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Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa eden Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel'in AK Parti'ye katılması ile Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti. Seçimin ardından sürekli vekil kaybeden İYİ Parti'nin 32 sandalyesi kalırken, iki yeni ismi transfer eden AK Parti ise 266 vekil sayısına ulaştı.

15.08.2024 10:32
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AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle kutlandı. Etkinlikte önemli mesajlar veren Erdoğan, partilerine katılım sağlayan 13 belediye başkanı ve 2 milletvekiline de rozetlerini bizzat taktı.

AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER KİM?

14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İYİ Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

İYİ Parti'den istifa eden 2 vekilin AK Parti'ye geçmesiyle TBMM'de sandalye dağılımı değişti. Seçimlerin ardından sürekli kan kaybeden ve istifaların durulmadığı İYİ Parti'nin Meclis'te 32 sandalyesi kaldı. CHP'nin 127, DEM'in 57, MHP'nin ise 50 vekili var. 2 vekili kadrosuna katan AK Parti'nin ise vekil sayısı 266 oldu.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI İSE ŞÖYLE;

- BAĞIMSIZ

  • Mahmut Dal (Adana/Saimbeyli)
  • Ali Açmaz (Elazığ/Arıcak/Bükardı)
  • Ali Öztoklu (Konya/Doğanhisar)
  • Mehmet Begit (Şanlıurfa/Birecik)
  • Zafer Arpacı (Uşak/Banaz)

- YENİDEN REFAH PARTİSİ

  • Cömert Özen (Adana/Feke)
  • Emrullah Akpunar (Erzurum/Aziziye)
  • Fehim Kaya (Muş/Bulanık/Yoncalı)
  • Ömer Faruk Yenilmez (Muş/Merkez/Yeşilova)
  • Mesut Karayiğit (Ordu/Çaybaşı)
  • Refahattin Şencan (Samsun/Ayvacık)
  • Nevzat Karasu (Erzurum/Karaköy)

- İYİ PARTİ

İki milletvekilinin AK Parti\'ye geçmesi ile Meclis\'teki sandalye dağılımı değişti

Seyithan İzsiz, Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emrah Hanlioglu: Unlu bir atasozu, para her kapiyi acar 47 8 Yanıtla
  • Serkan Basar: Bu Ülkeden Elinizi Ayağınızı Çektiğiniz ve Sizden Kurtulduğumuz Gün Bayramdır Bu Ülkeye 26 10 Yanıtla
  • uğur aksakallı: HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN BAŞKA PARTİYE GEÇEN VEKİL VEYA BELEDİYE BAŞKANINDAN OY VEREN HALK VEYA SEÇİME GİRDİĞİ PARTİ DAVACI OLMALI VE VEKİLLİĞİ VEYA BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLMELİ 32 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hani siyasi ahlaksizlikti ?? 16 3 Yanıtla
  • Mehmet Demirci: O adamlar doğru yolu bulmuş kardeşim 4 10 Yanıtla
  • İhsan Orhan: ZÜBÜK 8 1 Yanıtla
  • deniz beştaş: ülkücünun duruşu olmaz fiyati olur 8 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: doğru yolu bulmuslar 1 3 Yanıtla

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