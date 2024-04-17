İl Genel Meclisi Nisan Ayı Toplantısında Görev Dağılımı Yapıldı

İl Genel Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı 4'üncü birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında toplandı.
Toplantıda Vilayetler Birliği Meclis Toplantısında Niğde'yi temsil etmek üzere Ömer Kılıç seçildi.
İl Genel Meclisi Nisan ayı Olağan Toplantısı 4'üncü birleşim toplantısı yoklama, açılış ve geçen birleşime ait tutanak özetenin oylanmasıyla başladı.
Gündemde bulunan Vilayetler Birliği Meclis Toplantısında ilimizi temsil etmek üzere Asil üyeliğine Ömer Kılıç, yedek üyeliğe ise Süleyman Yalçın seçildi.
Gündemin bir diğer maddesi olan 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunun 5.maddesi ve ana sözleşmenin 8. maddesi gereğince yapılacak olan iller Bankası Olağan Genel Kurul Toplantılarında Niğde İl Özel İdaresini temsil etmek üzere Yavuz Soylu seçildi.
Gündemin bir diğer maddesinde ise Niğde Düzenli Kati Atik Depo İşletme Birliği (NIGKAD-BIR) toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere asil üyeliğine Asım Acar ve yedek üyeliği ise Yavuz Soylu seçildi. - NİĞDE
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6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenlere destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir miktar' öğretmen atama sözlerine tepki gösterdi. Özel, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması beklentisini hatırlatarak öğretmenlerin haklarını savunacağını belirtti.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitimlerini güvenli ortamda sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının uygunlukları kontrol edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Benzer denetim ve ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.
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