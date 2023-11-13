İlber Ortaylı'nın ayakta beklediğini gören Akşener, koşarak yanına gitti

İYİ Parti, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Maziden Atiye Milli Yükseliş' paneli düzenledi. Parti İçi Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak İlber Ortaylı katıldı.

AKŞENER KOŞARAK YANINA GİTTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı öncesi karşılaştığı İlber Ortaylı'nın kendisini görünce ayağa kalkması üzerine koşarak yanına gitti. Renkli görüntülerin yaşandığı o anların devamında Akşener ve Ortaylı salona kol kola girdi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Meral Akşenerpanel sonrası yaptığı paylaşıma, "Her şeyden önce bir tarihçi olarak üstad-ı azamımızı, çok kıymetli İlber hocamı, ilk gördüğüm günkü heyecanım daha dün gibi aklımdadır. İyi ki varsınız" notunu düştü.