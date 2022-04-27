İletişim Başkanı Altun: "Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık, demokrasiyi içselleştirin" - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" dedi. - ANKARA