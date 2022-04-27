İletişim Başkanı Altun: "Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık, demokrasiyi içselleştirin" - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun: "Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık, demokrasiyi içselleştirin"

27.04.2022 00:58
İletişim Başkanı Altun: "Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık, demokrasiyi içselleştirin"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" dedi. - ANKARA

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İletişim Başkanı Altun: 'Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz' İletişim Başkanı Altun: 'Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz' Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Özgür Özel, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık, demokrasiyi içselleştirin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun: "Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık, demokrasiyi içselleştirin" - Son Dakika
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