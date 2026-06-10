Duran: Netanyahu'nun Erdoğan'a saldırısı tarihin en büyük tutarsızlığı - Son Dakika
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Duran: Netanyahu'nun Erdoğan'a saldırısı tarihin en büyük tutarsızlığı

10.06.2026 16:39
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"Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, " Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmasının tam anlamıyla hadsizlik olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya, hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Duran: Netanyahu'nun Erdoğan'a saldırısı tarihin en büyük tutarsızlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Duran: Netanyahu'nun Erdoğan'a saldırısı tarihin en büyük tutarsızlığı - Son Dakika
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