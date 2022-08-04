İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak

Müslüme'nin dedesi hakim karşısında! DNA raporuna rağmen her şeyi inkar etti

KPSS'deki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından 1 milyon 600 bin gencin girdiği sınav iptal edildi. Söz konusu olayla ilgili Emniyet operasyon başlatırken, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı yerine ise Bayram Ali Ersoy atandı.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın iptal edilmesiyle herkes KPSS ile personel alımının ne zaman yapılacağını merak ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kaydetti.

KPSS SONUCU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Altun saatler sonra KPSS sonucu geçerlilik süresiyle ilgili bir paylaşım daha yaptı. Herhangi bir hak kaybı olmayacağını belirten Altun, "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır." dedi.

"TEK BİR KİŞİNİN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Altun paylaşımının devamında, "Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.