İlkadım'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

İlkadım\'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Çalışmalar, ulaşımın kalitesini artırmayı ve vatandaşların memnuniyetini sağlamayı hedefliyor.

27.09.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki yolların kalitesini arttırdıklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin birçok noktasında ulaşımın aksamaması ve yolların kalitesinin arttırılması amacıyla devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kuşçulu Mahallesi'ni Uzgur Mahallesine bağlayan grup yolunda sathi kaplama çalışması, Derecik Mahallesinde sıcak asfalt çalışması, Karadeniz Mahallesi'nde ise sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde devam eden işler hakkında yetkililerden bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışmaların program dahilinde devam edeceğini söyledi. İlkadım'ın ulaşımının modernizasyonu ve İlkadımlıların memnuniyetinin her zaman ön planda tutulduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Türkiye Yüzyılında hizmet belediyeciliği anlayışıyla, gece gündüz demeden çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlkadım'ın neredeyse her noktasında fen işleri ekiplerimiz var. Amacımız, hemşehrilerimizin konforlu ve daha güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamak. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz asfalt yenileme, sıcak asfalt yama, sathi kaplama ve kaldırım çalışmaları, bu amacımızın en önemli parçalarından birisidir. Yollarımızın iyileştirilmesi, kalitesinin arttırılması ve sorunların tek tek çözülmesi; şehir merkezi ve kırsal mahallelerdeki trafik akışını daha sağlıklı ve güvenli hale getirecek. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, hemşehrilerimizin daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlayacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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