Merakla bekleniyordu! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor - Son Dakika
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Merakla bekleniyordu! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor

01.06.2023 09:25

Seçim yenilgisinin ardından "Mücadeleme devam edeceğim" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek. İmamoğlu'nun seçim sonrası "Değişim" vurgulu konuşmaları ile Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırptığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir yenilgi daha aldı. Seçimlerden sonra istifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim" mesajı verdi.

"DEĞİŞİM" AÇIKLAMASI İDDİALARI KUVVETLENDİRDİ

Seçim sonrası sessizliğe gömülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir gün sonra yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırptığı iddialarını kuvvetlendirdi. İmamoğlu, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok" dedi.

BUGÜN GÖRÜŞECEKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek. Kılıçdaroğlu bu görüşmenin ardından partisinin karar organları olan MYK ve Parti Meclisi toplantılarıyla seçim değerlendirmelerine başlayacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Merakla bekleniyordu! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor - Son Dakika


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