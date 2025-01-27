İmamoğlu, Araç Teslim Töreninde Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, Araç Teslim Töreninde Açıklamalarda Bulundu

İmamoğlu, Araç Teslim Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği töreninde 35 araç, belediye başkanlarına teslim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturma ve belediyelerin borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

27.01.2025 19:38  Güncelleme: 19:43
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Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen törenle 35 araç belediye başkanlarına teslim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, "Hukukçularımızdan da bana net bir vakit iletilmemişti. O yüzden ben bu hafta demiştim. Muhtemelen adliye kaynaklarından da böyle bir bilgiye ulaşıldı ki böyle bir şey duyuruldu. Saat 10.00'daysa gideceğiz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen törenle 35 araç sembolik anahtarlarla belediye başkanlarına teslim edildi. Törene katılan TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarının hakkında açılan soruşturmaya ilişkin sorularını cevapladı. İmamoğlu, "Bu hafta olduğu konuşulmuştu. Hukukçularımızdan da bana net bir vakit iletilmemişti. O yüzden ben bu hafta demiştim. Muhtemelen adliye kaynaklarından da böyle bir bilgiye ulaşıldı ki, böyle bir şey duyuruldu. Saat 10.00'daysa gideceğiz. Ne konuştuğumuzu biliyoruz. Defalarca, milyonlarca kez izlenmiştir. Milletimizin evlatlarını koruma, adil bir Türkiye'de yaşamalarını sağlama bilinciyle hareket ettiğimizi, hukuksuzlukları yapanların dahi çocuklarını, evlatlarını, torunlarını en üst seviyede koruyacak, adil ve demokratik adaletin bağımsız yargı tarafından uygulandığı bir ülkeyi var etme mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu evlatların içerisinde bu hukuksuzluğu yapanların evlatları da vardır. Evlatlarımıza adil bir Türkiye'yi yaşatmak ve emanet etmek istiyoruz. Cümlemi tekrar ediyorum ki ne olduğu anlaşılsın diye. Bazıları birkaç kerede anlayamıyor. Çok defa tekrarlamak lazım" diye konuştu.

"Geniş hatlarıyla bir rapor bakana sunuldu"

İmamoğlu, belediyelerin borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığı görüşmeye ilişkin de, "Son encümen toplantımızda bunu da konuştuk. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının nazik talebimizi kabul edip, organize ettiği toplantıdan sonra ekipler çalışmayı ilk etapta yaptılar. Şu anda geniş hatlarıyla bir rapor bakana sunuldu. Sayın bakanımızın oluşturduğu heyet çalışmalarını buna yönelik yapacak. Bir kez daha bir araya gelecekler. Oluşacak sonuca göre de özellikle belediyelerin ödeyebilecekleri bir yapılandırmayla, takas yöntemlerinin değerinde gayrimenkul alınmasıyla ilgili farklı detayları da içeren bir biçimde son aşamada kendisiyle yine buluşmak istediğimizi iletmiştik. Bu çerçevede umarım bu sorunu sulh içerisinde ama sürdürülebilir olması kaydıyla, yani belediyelerle ilgili şu yapılandırmayı yaptım, eğer geliri onu ödeyecek seviyede değilse yine anlamlı olmuyor. Dolayısıyla bunu da önceleyen bir kavramla talebimizi iletmiştik. İnşallah bu şekilde bir sonuç alırız, biz de hem yerel yönetimlere duyururuz hem de bakana bu çabası için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu, Araç Teslim Töreninde Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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