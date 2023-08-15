Faik Öztrak'tan İmamoğlu'nun İstanbul kararıyla ilgili açıklama: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu - Son Dakika
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Faik Öztrak'tan İmamoğlu'nun İstanbul kararıyla ilgili açıklama: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu

Son Güncelleme: 15.08.2023 22:04

28 Mayıs seçimlerini kaybettikten sonra CHP'de değişim rüzgarları esiyor. İBB Başkanı İmamoğlu, 'İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum' diyerek İBB Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise İmamoğlu'nun bu kararıyla Genel Başkan'ın sözlerini yerine getirdiğini belirtti.

Seçim yenilgisinin ardından CHP'deki değişim tartışmalarının öncülerinden olan ve adı CHP Genel Başkanlığı için de geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Türkiye için önemine de vurgu yaparak tercihini İstanbul'dan yana kullandı. İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi ve "Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım" sözleriyle diğer partilere de çağrıda bulundu.

"GENEL BAŞKAN'IN SÖYLEDİĞİNİ YAPTI"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun Genel Başkan'ın söylediğini yaptığını belirtti. Haber Global'den Saliha Çolak'ın aktardığına göre Faik Öztrak demecinde şu ifadeleri kullandı: "İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz. Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu. Belediye Başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız."

İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu

ÖZGÜR ÖZEL: HEPİMİZ BU KARARDAN MEMNUN OLDUK

İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Ekrem Bey'in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul'a uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum" dedi.

HDP'Lİ TÜRKMEN: BİR SUDA İKİ DEFA YIKANILMAZ

İmamoğlu'nun çağrısını değerlendiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, ittifakları şimdiden konuşmanın yanlış olduğunu söyledi. Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmek birinci önceliğimiz" dedi.

Emre İliksiz
Emre İliksiz
Sondakika.com - Politika
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İmamoğlu'nun ''İstanbul ittifakı'' çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı? İmamoğlu'nun ''İstanbul ittifakı'' çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı?

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Son Dakika Politika Faik Öztrak'tan İmamoğlu'nun İstanbul kararıyla ilgili açıklama: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faik Öztrak'tan İmamoğlu'nun İstanbul kararıyla ilgili açıklama: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu - Son Dakika
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