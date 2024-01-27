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İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma - Son Dakika
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İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma

Ataşehir'den yeniden aday gösterilmeyen Battal İlgezdi, zehir zemberek bir açıklama yaparak CHP'den istifa etti. İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmemesine geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmanın neden olduğu söyleniyor. Bahsi geçen konuşmada İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.

27.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:41
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Yapılan son CHP Parti Meclisi toplantısında Ataşehir'den yeniden aday gösterilmeyen Battal İlgezdi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki gündeme bomba gibi düşen bu istifa kararının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ

Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, dün toplanan CHP Parti Meclisi'nden çıkan kararla yeniden aday gösterilmedi. Bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İlgezdi, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İLGEZDİ'NİN BAŞINI YİYEN KONUŞMA

Bu gelişme sonrası sosyal medyada "İlgezdi'nin kaleminin kırılmasına neden olan konuşma" başlığıyla bir video dolaşıma sokuldu. Bahsi geçen konuşmada İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirmişti. Bahsi geçen videoda İlgezdi şu ifadelere yer vermişti: "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Bana bu değişimi anlat dediğimde "Ben bilmiyorum." dedi. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani sen git Kemal, ben geliyorum diyen parti değildir."

İmamoğlu\'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi\'nin başını yiyen konuşma
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: himmmmmm demekki istediğini alamadı :) Yanıtla 12 33
  • Talip Konyali: NERDE KALDI DEMOKRASİ..HOŞ GÖRÜ..ZIT GÖRÜŞLÜ OLUNCA..HEMEN KAPI ÖNÜNE KOYUN... Yanıtla 11 24
  • Namazar Avoşat: Gerçekler acı gelir maalesef Yanıtla 6 16
  • garson eleman: Yanlış ata oynamış Yanıtla 1 18

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SON DAKİKA: İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma - Son Dakika
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