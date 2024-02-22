İmamoğlu\'ndan "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna net yanıt: Seçim öncesinde açıklayacağım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığı açıklaması sonrasında benzer bir duyuru yapıp yapmayacağı merak edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna "2014'te de, 2019'da da mal varlığımı açıklamıştım. Bu seçim öncesinde de mal varlığımı açıklayacağım" cevabını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un vaatleri sorulan İmamoğlu, "Her yıl 100 binlerce konut yapacağız diye kampanyalar yapan bir anlayış ve hiçbirini yapmayan, yaklaşık 10 yıldır 'yılda 100 bin konut' diye bir kampanya başlattılar, 'yılda 50 bin konut' diye bir kampanya başlattılar, hepsini toplasanız 100 bin konut yapmıyor" dedi.
"Şimdi kalkıyorsun, İstanbul seçimine giderken 650 bin konut diyorsun" diyen İmamoğlu, Kurum'u şu sözlerle eleştirdi; "650 bin konutun 500 milyar liranın üzerinde bir maliyeti var. İBB'nin 5 yıllık bütçesi neredeyse. Tamamen milleti aldatmaya dönük, içi boş, sistem kurmayan... Biz sistem öneriyoruz. Kendisini ispat edememiş, yönetim döneminde bir sürecin bir parçası sayın Kurum. Bu söylediklerini gerçekten Türkiye'nin konut yönetimin sivil toplumuna gidin, asla doğru olmadığını size söyler. Doğru bir kampanya yönetmiyor. Millet sıklıkla aldandığını biliyor, aldattığını da biliyor. Ne aldanana ne aldatana bu millet oy vermez."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladığı anımsatılan İmamoğlu'na, "Siz mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusunu yöneltildi. İmamoğlu, "Ben 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım, 2019'da da malvarlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Her dönem mal varlığımı açıkladım. Günü geldiğinde arkadaşlarım sizinle paylaşır" yanıtını verdi.
Murat Kurum'un "Parasını verdiğimiz bilboardları söküyorlar" suçlamasına şu cevabı verdi; "Vah vah, çok üzüldüm! Kendisine buradan mağduriyet yaratmak istiyorsa bu hiç tutmaz. 5 yıldır devletin kurumu, benim vergilerimle çalışan TRT'de 1 dakika haberim yapılmadı. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı. Türkiye'de 8-9 kanal bizim ilanlarımızı parasıyla bile almıyor. Neymiş, bilboardları söküyorlarmış! Vah vah, çok üzüldüm..."
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'ndan 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' sorusuna net yanıt: Seçim öncesinde açıklayacağım - Son Dakika
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