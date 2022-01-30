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İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama! - Son Dakika

İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!

30.01.2022 17:02
İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!

İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'daki Toplu Açılış'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mikrofonu alarak Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeler kullanan küçük çocukla ilgili açıklamada bulundu. Hemşehrilerine seslenen İmamoğlu, "Trabzon'un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasının ardından beraberindeki heyeti ve Bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada korumalarına talimat veren Cumhurbaşkanı, bir çocuğu da sahneye aldırdı. Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama! Hemşehrilerine seslendi

"ETİK VE AHLAK İYİCE TERK EDİLDİ"

Küçük çocukla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklamada bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımında İmamoğlu "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler,masum bir çocuğa söyletilmiş "hain" ifadesine gülüyor. Trabzon'un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum." dedi.

İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama! Hemşehrilerine seslendi

KILIÇDAROĞLU: KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYİN

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama! Hemşehrilerine seslendi
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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama! - Son Dakika


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