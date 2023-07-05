İmamoğlu'nun açtığı siteye ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildi

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından CHP içinde başlayan değişim çağrıları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hamlesiyle dün akşam saatlerinde "iktidaricindegisim.org" internet sitesi açıldı. İmamoğlu bugün yaptığı açıklamayla siteye ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildiğini duyurdu.

"GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" paylaşımı ile sitenin duyurusunu yaptı.

İLK GÜN 32 BİN 827 ÖNERİ

İmamoğlu, ilk 24 saatte siteye yapılan ziyaretlerin verisini sosyal medyadan paylaştı. Buna göre; toplam sayfa gösterimi 434 bin 556, toplam tekil ziyaretçi 256 bin 358, toplam görüş ve öneri 32 bin 827 oldu.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

İmamoğlu paylaşımına, "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" notunu düştü.