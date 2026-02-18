İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor

Haberin Videosunu İzleyin
İmamoğlu\'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
18.02.2026 15:05  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İmamoğlu\'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Haber Videosu

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen ''siyasal casusluk'' soruşturmasında ilk duruşma tarihi netleşti. Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu ile birlikte Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 11 Mayıs'ta görülecek.

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 11 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Ekrem İmamoğlu

Hüseyin Gün

Necati Özkan

Merdan Yanardağ

Hakkında casusluk suçundan düzenlenen iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.

İlk duruşma 11.05.2026 tarihinde yapılacaktır."

TÜM BAĞLANTILAR İNCELEMEYE ALINDI

Kamuoyunda "casusluk iddianamesi" olarak anılan dosyada, İmamoğlu'nun görev süresi boyunca gerçekleştirdiği bazı temaslar, bilgi paylaşımları ve uluslararası bağlantılar incelemeye alındı.

İddianamede, belediye bünyesinde yürütülen bazı projeler kapsamında elde edilen verilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddiasına yer verildi. Bu paylaşımların "devletin güvenliği açısından hassasiyet doğurabilecek nitelikte" olduğu öne sürüldü. Savcılık, bazı resmi yazışmalar, toplantı kayıtları ve tanık beyanlarını delil olarak dosyaya ekledi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

İmamoğlu cephesi ise suçlamaları reddederek iddiaların siyasi nitelik taşıdığını savundu. Yapılan açıklamada, söz konusu temasların belediyecilik faaliyetleri ve uluslararası iş birlikleri kapsamında gerçekleştiği, herhangi bir gizli bilgi aktarımının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hukukçulara göre, iddianamenin kabulüyle birlikte yargılama aşaması resmen başlamış oldu. Mahkeme sürecinde delillerin değerlendirilmesi ve tarafların savunmalarının alınmasının ardından karar aşamasına geçilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Muşspor, Bursaspor’un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz Muşspor, Bursaspor'un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:12:57. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.