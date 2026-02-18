İmamoğlu\'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 11 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Ekrem İmamoğlu

Hüseyin Gün

Necati Özkan

Merdan Yanardağ

Hakkında casusluk suçundan düzenlenen iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.

İlk duruşma 11.05.2026 tarihinde yapılacaktır."

TÜM BAĞLANTILAR İNCELEMEYE ALINDI

Kamuoyunda "casusluk iddianamesi" olarak anılan dosyada, İmamoğlu'nun görev süresi boyunca gerçekleştirdiği bazı temaslar, bilgi paylaşımları ve uluslararası bağlantılar incelemeye alındı.

İddianamede, belediye bünyesinde yürütülen bazı projeler kapsamında elde edilen verilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddiasına yer verildi. Bu paylaşımların "devletin güvenliği açısından hassasiyet doğurabilecek nitelikte" olduğu öne sürüldü. Savcılık, bazı resmi yazışmalar, toplantı kayıtları ve tanık beyanlarını delil olarak dosyaya ekledi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

İmamoğlu cephesi ise suçlamaları reddederek iddiaların siyasi nitelik taşıdığını savundu. Yapılan açıklamada, söz konusu temasların belediyecilik faaliyetleri ve uluslararası iş birlikleri kapsamında gerçekleştiği, herhangi bir gizli bilgi aktarımının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hukukçulara göre, iddianamenin kabulüyle birlikte yargılama aşaması resmen başlamış oldu. Mahkeme sürecinde delillerin değerlendirilmesi ve tarafların savunmalarının alınmasının ardından karar aşamasına geçilecek.