İmamoğlu\'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri devam ediyor.

3 BİN KATILIMCIYA AYNI SORU YÖNELTİLDİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan ilk seçim anketinde ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. ORC Araştırma'nın 25- 27 Mart'ta 26 ilde 3 bin 160 kişiye "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten CHP yüzde 30,2, AK Parti ise yüzde 28,1 ile çıktı.

Son çözüm süreci ve Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası MHP yüzde 8'e gelirken, Zafer Partisi'nin oyu ise yüzde 5,1'e yükseldiği kaydedildi.

İşte o anket sonuçları;