İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

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Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen isimlerle Etiler'deki bir otelde gizlice görüştüğü öne sürüldü. Görüşmenin yapıldığı otelde korumaların güvenlik kameralarını bantla kapattığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

25.04.2025 11:57
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Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve soruşturmada bahsi geçen isimlerin Etiler'deki bir otelde gizli görüşme yaptığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk soruşturmasında "örgüt yöneticisi" ve "para kasaları" olarak adlandırılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal'la 12 Ekim 2024'te Etiler'de İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait otelde görüşme gerçekleştirdi.

KAMERALARI SİYAH BANTLA KAPATTILAR

Kamera kaydına ulaşılan toplantı öncesi görüntülerde toplantının yapılacağı alanın önceden hazırlandığı ve İmamoğlu'nun korumaları tarafından güvenlik önlemi alındığı görüldü. İmamoğlu'nun korumaları toplantıdan 50 dakika önce otele gelerek görüşmeyi gizlemek için saat 09.14'te 1'inci katta koridora hakim kameraları siyah bantla kapattı.

İMAMOĞLU LOBİ KAMERALARINA YAKALANDI

Korumalarının 1. kattaki güvenlik kameralarını bantla kapatarak önlem almasına rağmen lobi kameralarının unutulmasının ardından İmamoğlu saat 10.04'te kameralara yakalandı. Ceketsiz ve mavi bir gömlekle otele giren İmamoğlu'nun, elinde tabletiyle toplantının yapılacağı alana geçtiği görüldü.

VARANK: NEDEN KAMERALAR BANTLA KAPATILIR?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Saklayacak ya da saklanacak konu yoksa, bir belediye başkanı için neden kameralar bantla kapatılır?" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 220198:
    yok yok kesin tayyip yaptirmistir:)dogru yanlis mi diye 1 saniye bile dusunmeyen klasik chplilerin kliselesmis sozu.Her zaman derim imamoglu hirsizlik yaparken bile yakalansa goruntuler icin yapay zeka montaj yapti derler rte icin 161 35 Yanıtla
  • 250500:
    vayy Arkadaş tam ceteymis bunlar 136 25 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    şimdi chp nin m.e.r.k.pleri an-ır-maya başlar… 110 24 Yanıtla
  • emir2003:
    Herhangi birşey görüşmüş olabilirler. Hts kayıtları vardır zaten. Bu delil bile sayılamaz çok saçma. 19 71 Yanıtla
  • Resul Özdemir:
    Yahu bunlar hırsızlık yapmışlaaaar hırsızlık. Atatürkü maskesi altında hırsızlık yapmışlar.. Zihniyetleri bozuk versinler hesaplarını yargıya... Kim ne yapmışsa çeksinler cezalarını.. 59 9 Yanıtla
  • Vatan Neferi:
    yok yoook, hayıır hayıır bu çok sakıncalı bir akıl, imamoglu değiiil başkasıdır oo halledeceeeez 61 4 Yanıtla
  • 232379:
    Ne kadar koyun varsa hepsi burada bir kamera fişini çekmek yerine 5000 tane kamerayı tek tek kapatacak kadar enayimi bunlar güldürmeyin insanları çok komik duruma düşüyorsunuz 14 46 Yanıtla
  • aragorn:
    ulan ekooo sen nasıl bir ya.şaksın 39 10 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    kamerayı kapatan Ak partili diyecek CHP'LİLER 29 3 Yanıtla
  • Cem BASARAN:
    yahu arkadaş burası nasıl bir hapishane? Tutuklulular diğer Soruşturması süren diğer şüphelilerle rahatlıkla görüşebiliyor.. Adam her istediği kişi ile telefonla yada yuz yuze görüşüp, fikir alış verişi yapabiliyor.. Hapishanemi, Alibabanın Çiftliği mi? 16 1 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Adamlar herşeyi düşünmüş örgüt olmuş 10 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    ekrem ve yandaşları çalmaz kedidir kedi. 8 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben şimdi anlamadım. kamera görüntülerini bantla kapatan bir adam var gizli buluşma diye mi lanse ediliyor. 2 3 Yanıtla
  • yamacziya:
    Ya aklımhafsalam almıyor bu sahtekar imampapazoğlu nasıl dışarıya bu kadar bağlantı kuruyor.görüştürmeyin bunları kimseyle yargılamada en hızlı şekilde yapılsın diyeceğim ama 6 senede o kadar götürmüş o kadar büyük ihanetler yapmışlardı hepsini araştırıp ortaya koymak kolay değil en az birkaçyıl sürer bu aradaki zamanda hapiste vicdan muhasebesi yapar inşallah papazoğlu hiç zannetmiyorum ama bekleyelim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var - Son Dakika
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