İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve soruşturmada bahsi geçen isimlerin Etiler'deki bir otelde gizli görüşme yaptığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk soruşturmasında "örgüt yöneticisi" ve "para kasaları" olarak adlandırılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal'la 12 Ekim 2024'te Etiler'de İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait otelde görüşme gerçekleştirdi.

KAMERALARI SİYAH BANTLA KAPATTILAR

Kamera kaydına ulaşılan toplantı öncesi görüntülerde toplantının yapılacağı alanın önceden hazırlandığı ve İmamoğlu'nun korumaları tarafından güvenlik önlemi alındığı görüldü. İmamoğlu'nun korumaları toplantıdan 50 dakika önce otele gelerek görüşmeyi gizlemek için saat 09.14'te 1'inci katta koridora hakim kameraları siyah bantla kapattı.

İMAMOĞLU LOBİ KAMERALARINA YAKALANDI

Korumalarının 1. kattaki güvenlik kameralarını bantla kapatarak önlem almasına rağmen lobi kameralarının unutulmasının ardından İmamoğlu saat 10.04'te kameralara yakalandı. Ceketsiz ve mavi bir gömlekle otele giren İmamoğlu'nun, elinde tabletiyle toplantının yapılacağı alana geçtiği görüldü.

VARANK: NEDEN KAMERALAR BANTLA KAPATILIR?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Saklayacak ya da saklanacak konu yoksa, bir belediye başkanı için neden kameralar bantla kapatılır?" ifadelerine yer verdi.