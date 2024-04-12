İmamoğlu Trabzon\'da Bayramlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon'da bayramlaşma programına katıldı.
İmamoğlu, CHP'li Ahmet Kaya'nın belediye başkanı seçildiği Ortahisar ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılırken daha sonra belediye binası önünde toplanan hemşehrilerine hitap etti. Kürsüye eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıkan İmamoğlu, kalabalığı selamladıktan sonra Trabzon'daki yaşantısını anlatarak Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Trabzonspor kaşkolu takarak hemşehrilerine seslenen İmamoğlu, "Bu devletin sahibi millettir. Partiler araç; partiler hizmet için araçtır. Seçim geldi, geçti, şimdi milletçe ayağa kalma zamanı. Birlikte çok çalışacağız. Yahu hangi partide siyaset yapıyorsanız yapın, şu ayaklarınızdaki, kollarınızdaki prangaları, kelepçeleri sökün atın, millete hizmet edin. Siz de bir kişiye değil millete hizmet edin; tadını çıkarın. Biz milletçe özgürlüğüne düşkün insanlarız. Biz demokrasi aşığıyız. Şimdi ne yapacağız? Daha fazla sizi dinleyeceğiz. Bu milletin ayağa kalkmasıdır; millet gücünün farkına varacak. Biz çok asil bir görevle, hizmet dönemiyle karşı karşıyayız ve göreceksiniz çok çalışacağız. Ben diyorum ki 'beni geçecek adam, doğmadı kardeşim'. Yahu Ahmet Kaya diyebilir ki 'başkanım sen öyle diyorsun ama ben daha çok koşarım'. Hadi koşalım. ya hu hizmette yarıştan güzel bir şey olabilir mi? Beni geçene arkadan çelme takmam. Vallahi de billahi de alkışlarım. Millete hizmette yarışta kaybeden yok hepimiz kazanıyoruz. Çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.
"Bu süreçte ağzımızdan kötü kelime duymayacaksınız"
İmamoğlu, "Bu süreçte ağzımızdan kötü kelime duymayacaksınız. Kötü kelime yok kötü söz yok. Kimsenin hakkında iftira, kumpas bu işlerle zaten uğraşmadık, uğraşmayız; kötü söz kullanmayacağız. Sizin işinizi, milletimizin geleceğini, gençlerimizin umutlarını konuşacağız. Onlara destek olacağız. Bizim buna yetecek gücümüz, aklımız, fikrimiz var. Sizin fikirlerinizden faydalanacağız. Yolumuz açık olsun, hep birlikte koşalım, hep birlikte coşalım. Partiyi burada bıraktık. Biz diyoruz ki, yahu bu işi Trabzon ittifakı kazandı, İstanbul'da İstanbul ittifakı kazandı, Türkiye'de Türkiye ittifakı olsun. Onun için 'milletçe kazanalım' diyoruz. Seçimde kaybedenimiz yok. İstanbul'umuza yapılmak istenen kötülüklere karşı nasıl orada 'muhafız' demişsem. Siz de Trabzon'da Trabzon'a bir kötülük yapılıyorsa Trabzon'a muhafızlık etmeye var mıyız? Sakın vazgeçmeyin, burası bizim biblomuz, bizim canımız ciğerimiz, bizi besleyen bir dünya. Trabzon'un muhafızı, koruyucusu olun Trabzon'un her konusuyla ilgilenin. Trabzonspor ile de ilgilenin. Trabzonspor'u da yalnız bırakmayın. Maddi-manevi yalnız bırakmayın. Her türlü kardeşlik, her türlü güzellik kazansın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın izniyle Trabzon'da da, İstanbul'da da ülkemizin her yerinde de her şey çok güzel olacak; tam yol ileri" dedi. - TRABZON
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