CHP'nin yarı yolda bıraktığı Vefa Salman'a İmamoğlu sahip çıktı - Son Dakika
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CHP'nin yarı yolda bıraktığı Vefa Salman'a İmamoğlu sahip çıktı

25.04.2023 23:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yalova'da düzenlediği mitingde CHP Genel Merkezi tarafından milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettirilen ve sonrasında aday gösterilmeyerek ortada bırakılan Vefa Salman'la ilgili, "Ona yapılan haksızlıkları da bertaraf edecek düzenin hak, hukuk adalet düzenine dönüşeceği bir düzeni Yalova'da hakim kılacağız" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "Halk Buluşması" adı altında bir miting düzenledi. Burada Yalovalılara seslenen İmamoğlu, Yalova'nın 1999'dan sonra depremle anıldığını ifade etti.

"YALOVA'YI TURİZM ŞEHRİ YAPACAĞIZ"

Yalova'da öncelikli 2 görevlerinin bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, "Burada acil 2 görevimiz var. Yalova'nın tekrar çok değerli bir biçimde tanıtıldığı, dünyanın vitrinine konulacak güzelliğinin yansıtıldığı, İstanbul'la da paslaşan bir karakterde tekrar Yalova'yı turizm şehri yapacağız. İkinci önemli konu, İstanbul'la bu şehri bekleyen Marmara Depremi'ne karşı çok güçlü ve hazır bir hale getireceğiz. Depreme dayanıklı bir Yalova olacak. Bu işleri biz yaparız" dedi.

"İŞSİZLİK SORUNUNU DA BİZ ÇÖZECEĞİZ"

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde hak, hukuk ve adaletin olacağını söyledi. Yalova'yı geliştireceklerini kaydeden İmamoğlu, "Yalova'nın işsizlik sorununu da biz çözeceğiz. Esnafın, çiftçinin, orman içi köylerde yaşayanların, buradaki sanayicilerin sorunlarını biz çözeriz. Yalovalı kadınların, gençlerin, çocukların, emeklilerin, sorunlarını da biz çözeceğiz" ifadesini kullandı.

Vefa Salman

ORTADA BIRAKILAN VEFA SALMAN'A SAHİP ÇIKTI

İmamoğlu konuşmasının devamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Yalova Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek milletvekili aday adayı olan fakat aday gösterilmeyen Vefa Salman'a selam gönderdi. Yalova Belediyesi'ndeki 20 milyon liranın üzerindeki yolsuzluk davası nedeniyle görevden uzaklaştırılan Salman'a destek veren İmamoğlu, "Ona yapılan haksızlıkları da bertaraf edecek düzenin hak, hukuk adalet düzenine dönüşeceği bir düzeni Yalova'da hakim kılacağız. 14 mayısta milletin vicdanı galip gelecek. Adalet yerini bulacak, Yalova gerçek anlamda huzura erişecek" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika CHP'nin yarı yolda bıraktığı Vefa Salman'a İmamoğlu sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin yarı yolda bıraktığı Vefa Salman'a İmamoğlu sahip çıktı - Son Dakika
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