İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk, "En büyük rol Devlet Bahçeli'nindir. Bu kapının aralamasında Türkiye'ye bir çağrı yapması önemli bir riskti" açıklamasında bulundu. Türk ayrıca Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girildi. Terör örgütü Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası terör örgütü Pkk, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK'DAN İLK AÇIKLAMA

Terör örgütü Pkk kongreye ilişkin yaptığı açıklamada alınan kararların kamuoyuna duyurulacağı belirtilirken; "PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

TUNCER BAKIRHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Öte yandan Pkk kongresi siyasetin gündemleri arasında ilk sıralara yerleşti. DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk TV100 canlı yayınında terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de toplumsal barışa ihtiyaç vardı" diyen Türk, "Bugün barışın kaçınılmaz olduğu, Demokratik bir Türkiye'de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar yapıldı. Ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda'da barışın sağlandığı dönemlerde 'Hayırlı Cuma' ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir Cuma. Bugün ki kararın ortaya çıkmasına da 'Hayırlı Cuma' diyelim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK BİR GELECEĞE İHTİYACI VAR"

Türk ayrıca şöyle konuştu: "PKK'nin kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette ki önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Mecliste bugün demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirilmesi gerekir. Elbette ki biz burada sadece 'Kürt meselesi' olarak değil Türkiye'nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Ben bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum.

"EN BÜYÜK ROL DEVLET BAHÇELİ'NİNDİR"

En büyük rol Devlet Bahçeli'nindir. Bu kapının aralamasında ve Türkiye'ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye'nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu.

"BUGÜN SAYIN BAHÇELİ BENİ ARADI"

Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Bende Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum."