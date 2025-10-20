İnan'dan Kıbrıs ve CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
Politika

İnan'dan Kıbrıs ve CHP'ye Sert Eleştiri

20.10.2025 11:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan, Kıbrıs seçim sonuçlarını istismar edenlere sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Kıbrıs denince aklına bağımsızlık değil, sahte diplomayla mezuniyet planı gelenler; bugün gayrimeşru bir genel başkanlıkla bu millete ne yön gösterebilir ne istikamet çizebilir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'taki seçim sonuçları gelir gelmez, CHP'nin tavırları yine şaşırtmadı. Patagonya'daki seçimlerden bile medet umanlar, şimdi de Yavru Vatan'ın iradesini istismar etmeye kalkıyor ama açık söylüyoruz; Kıbrıs'ın seçim sonuçlarını Türkiye'ye karşı manipüle etmeye, kendi siyasi hesaplarınıza alet etmeye, oyuncak haline getirmeye kalkamazsınız. Kıbrıs'ın kaderiyle oynamaya, Türk milletinin dış politikadaki kararlılığını sorgulamaya kalkanlar bilsin ki; Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'satılmış' diyenler, bugün de her yurt dışı ziyaretinde Türkiye'yi değil, Türkiye'ye karşı olanları memnun etmeyi siyaset sananlardır. Yabancı başkentlerde Türkiye'yi karalayarak değil, bu milletin yanında durarak siyaset yapılır. Siz bunu hiç öğrenemediniz. Şimdi görüyoruz ki; İsrail yanlısı, darbe sevdalısı Venezuela muhalefetine destek veren, Machado'yu tebrik edenlerin, Gazze'de yaşanan onca acıya rağmen yanlış safta duranların, bugün kalkıp dış politikada buldukları her platformda bize yaptıkları saldırıları izliyoruz. Bir kez daha söylüyoruz; İsrail destekçilerinin sıralarına girenlerin dış politikada söz söyleme hakları yoktur, olamaz. Kıbrıs denince aklına bağımsızlık değil, sahte diplomayla mezuniyet planı gelenler; bugün gayrimeşru bir genel başkanlıkla bu millete ne yön gösterebilir ne istikamet çizebilir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de bir ve beraberdir. Biz, bu birliğe göz diken her anlayışa karşı dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
