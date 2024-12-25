İnan: İzmir\'in Sorunlarına Çözüm Üretiyoruz

Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinden ümidini kesen vatandaşların sorunları kendilerine ilettiğini, bunları çözmek için çalıştıklarını bildirdi.

Partisinin Tire ilçe başkanlığını ziyaret eden İnan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in her ilçesinde önemli eserlere imza attıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle Tire- Belevi arasında yer alan Çayırlı'daki 7 kilometrelik yol için ihale yapıldığını hatırlatan İnan, 2025 yılında yolun hizmete alınmasının planlandığını ifade etti.

İnan, ayrıca ilçeye TOKİ aracılığıyla 500 konutun yapılacağını belirterek, ihalenin gelecek aylarda gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmelere değinen Eyyüp Kadir İnan, bugüne kadar sığınmacılara sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

İnan, İzmir'in CHP'li yerel yönetimlerden hak ettiği hizmetleri alamadığını savunarak, şunları kaydetti:

"10 aydır büyük bir tembellikle yönetilen büyükşehir belediyesi var. Gözlerinin önündeki, çalıştığı yerin dibindeki körfezdeki durumu bile çözemiyorlar. Körfezdeki kanalizasyon krizini çözemeyenlerin Tire'ye, Ödemiş'e ve Bergama'ya hizmet getirmesi mümkün değil. Tunç Soyer sözünü verdi. Aziz Kocaoğlu 'yüzülebilir körfez' demişti. Her seferinde seçim vaatlerine koyarak vatandaşlarımızdan oy aldılar. Bu oyun hakkını vermelerini bekliyoruz. Bu konuda üzerine düşen bir konu olduğunda kapımız açık. İzmirliler şu anki belediye başkanı ve yönetimini tembel buluyorlar. Sorunlara çözüm iradesini zayıf buluyorlar. 10 aydır İzmirli hemşehrilerimiz büyükşehir yönetiminden ümidi kesmiş durumdalar. Tüm sorunları bize, merkezi hükümete ve il teşkilatımıza iletiyorlar. Biz de karınca kararınca bu yükü hafifletmeye çalışıyoruz."

Birçok yerden sorunların çözümüne yönelik taleplerin geldiğini dile getiren İnan, "Biz çözüyoruz, tek bir kriterimiz var; Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve AK Parti'mizi istismar etmesinler, halka yalan söylemesinler. Yanlış bilgilerle, korku siyasetiyle aldatmasınlar. Biz bu aldatmacaya karşıyız. 22 yıldır bu aldatmaca sayesinde vatandaşlarımızın duygularını istismar eden yine bu CHP'li anlayışı oldu. Bu dönem istismar siyaseti defterini kapatmak istiyoruz. İzmirlilere doğruları anlatmaya kararlıyız." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise 12 Ekim'de başlayan ilçelerdeki kongre süreçlerinin tamamlandığını aktardı.

Kentin, yerel yönetimlerin çözmesi gereken sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Saygılı, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her zaman göreve hazır olduklarını, hayallerinde daha yaşanabilir bir kent olduğunu sözlerine ekledi.