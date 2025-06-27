İnegöl'de Vatandaşlar Başkan Taban ile Buluştu - Son Dakika
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Politika

İnegöl'de Vatandaşlar Başkan Taban ile Buluştu

İnegöl\'de Vatandaşlar Başkan Taban ile Buluştu
27.06.2025 17:05  Güncelleme: 17:08
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' temalı mahalle buluşmaları çerçevesinde Sinanbey Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, talep, şikayet ve önerileri dinledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" temalı mahalle buluşmaları kapsamında bu hafta Sinanbey Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların talep, şikayet ve önerileri doğrudan dinlenerek çözüm yolları oluşturuluyor. Toplantıya İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve AK Parti yöneticileri de katıldı. Başkan Alper Taban, vatandaşlardan gelen soruları dinleyerek yerinde yanıtladı.

Sinanbey Mahalle Muhtarlığı arkasındaki alanda düzenlenen mahalle buluşması kapsamında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm mahallelerde aktif olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Eksikliklerimiz elbette vardır ancak sizlerin desteğiyle bu eksiklikleri bir bir tamamlamaya gayret ediyoruz. Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanı dışında kalan konularla da ilgileniyor, ilgili kurumlara iletiyoruz. Amacımız, İnegöllü vatandaşlarımızın huzur ve konfor içinde yaşaması. Diğer kurumlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." dedi.

Toplantının soru-cevap bölümünde söz alan vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ tarafından yürütülen içme suyu altyapı çalışmalarının ardından kazılan alanların kapatılmaması ve bozulan kaldırımların onarılmamasından şikayetçi oldu. Vatandaşlar, çok sayıda başvuru yaptıklarını ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtti. Başkan Alper Taban ise iletilen şikayetleri tek tek not aldıklarını ve ilgili kurumlara aktardıklarını ve aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Sinanbey Mahallesi'ne kazandırılması planlanan sağlık ocağına da değinen Başkan Taban, "Sağlık ocağı için yer hazır. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimizle koordinasyon halinde bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Toplantının sonunda tüm vatandaşlara katkı ve destekleri için teşekkür eden Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla çalıştığını vurguladı. Taban, "Görüşlerinizi, fikirlerinizi, sorun ve isteklerinizi 153 numaralı çağrı merkezimizden ya da 0530 157 3000 numaralı WhatsApp Çözüm Merkezimiz üzerinden bize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İnegöl'de Vatandaşlar Başkan Taban ile Buluştu - Son Dakika

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