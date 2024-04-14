İngiltere Başbakanı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı

Politika

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayarak, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir. Birleşik Krallık İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak da dahil tüm bölgesel ortaklarımızın güvenliğini savunmaya devam edecektir. Müttefiklerimizle birlikte durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çalışıyoruz. Hiç kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor" dedi. - LONDRA