İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı

İzmir'de 86 düzensiz göçmen ve 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 86 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Foça açıklarında bir lastik botta yakalanan 14 düzensiz göçmenin yanı sıra, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen başka bir lastik botta da 43 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ilçesinde ise karada 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.