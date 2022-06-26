İngiltere Başbakanı Johnson: "Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak" - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson: "Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak"

26.06.2022 10:24
İngiltere Başbakanı Johnson: "Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'da yaptığı açıklamada, "Bugün duyuracağımız yaptırımlar, direkt olarak Rus oligarkları ve Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'da yaptığı açıklamada, "Bugün duyuracağımız yaptırımlar, direkt olarak Rus oligarkları ve Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınının ardından ilk kez düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Bavyera eyaletine geldi. Zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Johnson, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına cevap vermek için Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

"Putin, egosunu finanse ediyor"

Toplantıda alınacak kararlara değinen Başbakan Johnson, "Bugün duyuracağımız yaptırımlar direkt olarak Rus oligarkları ve Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak. Putin, azalan kaynaklarını bu anlamsız ve barbarca savaş için heba ediyor. Hem Ukrayna hem de Rusya halkı pahasına egosunu finanse ediyor. Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor. İngiltere ve müttefiklerimiz de tam olarak bunu yapıyor" dedi.

Altın ithalatı yasağına ilişkin mevzuat önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacak. Yasak, yeni çıkarılan veya rafine edilmiş altınlar için geçerli olacak. - BAVYERA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Johnson: 'Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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