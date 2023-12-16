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Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı - Son Dakika
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Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'ın (MGN) İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin telefonlarını dinlediğine ve yasa dışı yollarla özel bilgi topladığına hükmederek 140 bin 600 sterlin tazminat ödemesine hükmetti.

Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
16.12.2023 - 11:20,  Güncelleme: 12:16
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İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı davada karar çıktı. Mirror Group Newspapers, İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin telefonlarını dinlediğine ve yasa dışı yollarla özel bilgi topladığı gerekçesiyle 140 bin 600 sterlin tazminat ödeyecek.

33 HABERİN 15'İ İÇİN YASA DIŞI YOLLARLA BİLGİ TOPLAMIŞ

İngiltere Yüksek Mahkemesinde dün yapılan duruşmada, MGN'nin Prens Harry'nin telefonunu dinlediğine ve kişisel bilgilerini elde ettiğine, 33 haberinden 15'ini yasa dışı yollarla bilgi toplayarak hazırladığına hükmedildi. Yargıç Timothy Fancourt, 386 sayfalık kararında 2 MGN yöneticisinin telefon dinlemesinden haberdar olduğunu ve durumu örtbas ettiğini belirtti. Fancourt, "Olanları görmezden geldiler ve gizlediler. Bu yasa dışı faaliyet durdurulmuş olsaydı Prens Harry'nin özel bilgilerinin kötüye kullanılması çok daha erken önlenmiş olacaktı" ifadelerini kullandı. MGN'nin Prens Harry'e 140 bin 600 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.

Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı

PRENS HARRY: GÖREVİMİZ DEVAM EDECEK

Duruşmanın ardından açıklama yapan Prens Harry, "Bugün hakikat ve hesap verebilirlik için harika bir gün" ifadelerini kullanarak, mahkemenin kararının benzer yöntemleri kullanan diğer haber kuruluşları için "uyarı niteliğinde" olduğunu ifade etti. Prens Harry, "Bana ejderhaları öldürmenin beni yakacağı söylendi. Ancak bugünkü zafer, özgür ve dürüst bir basın için gerekeni yapmanın önemi göz önüne alındığında ödenmeye değer bir bedel. Görevimiz devam ediyor" dedi.

130 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Prens Harry, 1996-2010 yılları arasında yayınlanan yaklaşık 140 gazete makalesinin yasa dışı yollarla elde edilen bilgiler içerdiğini ve bunlardan 33'ünün Yüksek Mahkeme'de incelenmesini talep etmişti. Prens Harry, Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı dava kapsamında 6 Haziran'da tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkmış, 1891'de Edward VII'den bu yana bir mahkemede ifade veren ilk kıdemli kraliyet üyesi olmuştu.

Kaynak: İHA
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