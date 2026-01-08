Başkan Hamamcı'nın yeni projeler için Ankara ziyareti - Son Dakika
Başkan Hamamcı'nın yeni projeler için Ankara ziyareti

08.01.2026 11:02  Güncelleme: 11:04
İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçeye yeni projeler kazandırmak amacıyla Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı ziyaret etti. Manda Çiftliği projesinin son aşaması ve TOKİ konutlarının teslimat sürecinin hızlandırılması konularında görüşmeler yaptı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın ilçeye yeni projeler kazandırmak için Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Manda Çiftliği projesi son aşamada

İnönü Belediye Başkanının ziyaretlerin ilk ayağı Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Ülke genelinde birçok üretim sahasından sıyrılıp ön plana çıkan Eskişehir'in İnönü İlçesi manda yoğurdu ve kaymağı için İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın başlattığı Manda Çiftliği projesinin ilk etabı tamamlandı. Projenin son etap çalışmalarıyla ilgili Başkan Hamamcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i makamında ziyaret ederek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 1'nci aşamayı projenin son aşaması hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası Başkan Hamamcı, "En yakın zamanda Manda Çiftliği Projemizi kazandırıp manda yetiştiriciliğini ve sürdürülebilirliğini arttırarak ilçemiz ekonomisine daha da katkı sağlayacağız" dedi.

TOKİkonutlarında süreç hızlandırılıyor

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın Ankara ziyaretinin ikinci durağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Başkan Hamamcı, ilçe sakinlerinin taleplerini iletmek ve İnönü için hazırlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'i makamında ziyaret etti. Başkan Hamamcı, İnönü'de yapımı tamamlanan TOKİ Konutlarının vatandaşlara teslimat sürecinin hızlandırılması konusunda taleplerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

