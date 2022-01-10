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İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim - Son Dakika

İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim

10.01.2022 14:34

31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dava kapsamında oluşturulan ara celsede savunma yaptı. İmamoğlu, "Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. Asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap alarak böyle bir beyanda bulunmadım." diye konuştu.

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, celse arasında hakim karşısına çıktı.

"BENİM BEYANIM İÇİŞLERİ BAKANI'NA YÖNELİKTİR"

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde celse arasında açılan duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatı katıldı.

Ekrem İmamoğlu savunmasında, "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bu 'ahmak' kelimesidir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"YSK ÜYELERİNİ HEDEF ALMADIM"

İçişleri Bakanı'nın söylemlerini bildiğinden dolayı Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmasında söz konusu kelimeyi kullandığını öne süren İmamoğlu, "Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım. Beraatimi talep ederim" dedi.

"MUHATABI SİYASİ KİŞİLİKLERDİR"

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine tekrar söz verilen İmamoğlu, "Bizim hiçbir zaman mahkeme heyetlerine yönelik olumsuz muhataplığımız olmadı. Seçimin iptal edilmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar, iptal edenler ibaresinden ettirenleri kast ettim. YSK üyelerini kast etmedim, seçim döneminde hizmet eden bütün seçim kurullarını 'terörist' diye tanımlayan başta Sayın İçişleri Bakanı olmak üzere birçok siyasi aktörün bu denli seçimin iptalinde etkili olduğunun göstergesidir. Muhatabı siyasi kişiliklerdir" diye konuştu.

DURUŞME ERTELENDİ

Sanık avukatı söz konusu kelimenin 'Hakaret' olması halinde şikayete tabii olmadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da iddianame düzenlenmesi gerektiğini öne sürdü. Avukat, sözün muhatabının Soylu olduğunu belirterek "Seçim sürecindeki birçok eylemi, konuşması ve bunu destekleyici açıklamalarına sığınarak seçim grevlilerin 'Terörist' diyen bir iradenin temsilcisidir. Söylediği sözün ağırlığını kendisi de fark etmiş olacak ki kendisi de gerekirse özür dileyeceğini beyan etmiştir" şeklinde savunma yaptı. Söz konusu kelimenin sert bir siyasi eleştiri olduğunu ifade eden avukat, yazılı savunma da sunacaklarını belirtti. Mahkeme, İmamoğlu'nun vareste tutulma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Süleyman Soylu, 31 Mart, Hakaret, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim - Son Dakika
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