Irak Başbakanı Filistinli Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Irak Başbakanı Filistinli Yaralıları Ziyaret Etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlileri başkent Bağdat'taki hastanede ziyaret etti. Sudani, Filistinli yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve Irak'ın Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

26.05.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlileri başkent Bağdat'taki hastanede ziyaret etti.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerden oluşan 27 kişilik ilk grup, tedavi olmak üzere çarşamba günü Irak'a getirildi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin başkent Bağdat'taki Tıp Hastanesi'nde tedavi gören Filistinli yaralıları ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Sudani, ülkesinin Filistin halkının haklı davasından yana gösterdiği kararlı tutumu yineledi. Irak'ın Filistinlerin ikinci ülkesi olduğunu dile getiren Sudani, "Irak'ın bütün hastaneleri ve sağlık tesisleri Filistinli kardeşlerimizin hizmetindedir" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Filistin, Bağdat, İsrail, Irak, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Başbakanı Filistinli Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:46 Adana’da 6 kız öğrenciye cinsel istismar davası açıldı Adana'da 6 kız öğrenciye cinsel istismar davası açıldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
10:18 Sahte polisler korsan taksiciyi “Aracını bağlarız“ tehdidiyle dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi "Aracını bağlarız" tehdidiyle dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 13:59:53. #1.11#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Filistinli Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement