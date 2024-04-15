Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında uzun vadeli ortak ilişkilerin temellerinin atılması ve Stratejik Çerçeve Anlaşması ile Yüksek Ortak Koordinasyon Komitesi'nin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Irak Başbakanı Sudani, Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için önemli bir yol haritası olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, güçlü bir Irak'ın bölgesel ve uluslararası istikrar için önemli olduğunu ve Irak'ın demokratik bir şekilde komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesini desteklediğini belirtti.

15.04.2024 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün geldiği ABD'de temaslarına başladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Sudani'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiği aktarılarak, görüşmede iki ülke arasında uzun vadeli ortak ilişkilerin temellerinin atılması, Stratejik Çerçeve Anlaşması ile Yüksek Ortak Koordinasyon Komitesi'nin etkinleştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Başbakan Sudani, görüşmede iki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı. Sivilleri hedef alan Gazze'deki İsrail saldırısına karşı Irak'ın tutumunu yineleyen Sudani, sivilleri korumaya yönelik ortak hukuki ve ahlaki sorumluluğun yerine getirilmesi, çatışmanın yayılması ve can kaybının artmasını önlemeyi amaçlayan çabaların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Blinken'dan Irak'a destek mesajı

Ülkesinin bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanması için güçlü bir Irak'ı desteklediğini dile getiren Blinken ise, demokratik bir Irak'ın varlığını ve Irak'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlarını desteklediğini vurguladı. ABD'nin Irak'ın kalkınma ve reform adımlarını, doğal gaz yatırımı, enerji sektörü ve altyapının gelişimini desteklediğini belirten Blinken, ziyaretin iki ülke arasında daha fazla iş birliğine yol açmasını umduğunu ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Antony Blinken, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'
    04:04 İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'

    İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.

  • Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga
    00:41 Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga

    Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:13:17. #1.13#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement