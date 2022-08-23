Irak Cumhurbaşkanı Salih: "Barışçıl protesto gösterileri anayasal bir haktır ancak yargı sistemi çalışmalarının duraklatılması tehlikeli bir konudur"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin Irak Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eylemine değinerek, "Barışçıl protesto gösterileri anayasal bir haktır ancak yargı sistemi çalışmalarının duraklatılması ülkeyi tehdit eden tehlikeli bir konudur" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz ay meclis binasını basarak oturma eylemi başlatan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri bu kez ülkenin Yüksek Yargı Konseyi binasının önünde toplandı. Sadr destekçilerinin başlattığı oturma eylemine ilişkin açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkede meydana gelen gelişmeler ışığında tüm tarafların itidalli olması gerektiğini belirterek, "Barışçıl protesto gösterileri anayasal bir haktır ancak yargı sistemi çalışmalarının duraklatılması ülkeyi tehdit eden tehlikeli bir konudur. Yargı sisteminin itibarı, bağımsızlığı ve korunması için çalışmalı ve taleplerin anayasa çerçevesinde iletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan el-Kazımi Mısır ziyaretini yarıda kesti

Mısır'da düzenlenen 5'li zirve toplantısına katılan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaşanan olaylardan dolayı ziyaretini yarıda keserek ülkesine geri döndü. El-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, el-Kazımi'nin güvenlik güçlerinin yargı sistemi ile devlet kurumlarını koruma çalışmalarını takip etmek için Mısır ziyaretini keserek ülkeye dönmeye karar aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yargı sisteminin sekteye uğraması ülke için ciddi tehlike oluşturduğunu ve ulusal bir diyalog başlatmak için acilen toplantı yapacağı kaydedildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarını askıya aldı

Sadr Grubu destekçilerinin başlattıkları oturma eyleminin ardından Irak Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarını askıya aldığını duyurdu. Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Irak meclisinin feshedilmesini isteyen Sadr Grubu destekçilerinin bu sabah başlattıkları oturma eylemi üzerine toplanan Yüksek Yargı Konseyi ile Federal Mahkeme'nin bütün çalışmaları askıya aldığı duyuruldu.

Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında Irak meclis binasının Sadr Grubu destekçileri tarafında basılması ardından Sadr, 10 Ağustos'ta Yargı Konseyi'nden Irak meclisinin bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti. Ancak Yüksek Yargı Konseyi, meclisi feshetmek yetkisinin meclise ait olduğunu söyleyerek Sadr'ın talebini geri çevirmişti. - ERBİL