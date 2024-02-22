Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'e yönelik mahkeme kararlarına saygı çağrısı yaptı

Uluslararası Adalet Divanı'nda konuşma yapan Irak Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı Hayder Shiya Al-Barrak, uluslararası topluma "Filistin halkına yönelik ölüm makinesini" durdurmak için daha önce alınan mahkeme kararlarına saygı duyulması çağrısında bulundu.
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), " İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmaların 4'üncü gününde Irak Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı ve Büyükelçi Hayder Shiya Al-Barrak ülkesinin argümanlarını sundu. Barrak, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik "sistematik ölüm makinesi"nin durdurulması için İsrail'e yönelik daha önce alınan mahkeme kararlarına saygı duyulması çağrısında bulundu.
Mahkemenin toplu katliamı sona erdirme, Filistin halkına yönelik yıldırma, abluka ve aç bırakma politikalarının önlenmesi konusundaki kararlılığını teyit eden ek kararlar almasını umduğunu belirten Barrak, Irak'ın Filistinlilerin maruz kaldığı acılardan dolayı derin endişe duyduğunu söyledi.
İsrail'in Filistinlilere yönelik "barbarca eylemler" gerçekleştirdiğini vurgulayan Barrak, bu eylemlerin savaş suçu olduğunu, bu nedenle İsrail'in hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
Barrak, Adalet Divanı'nı Filistinlilerin hayatlarını güvence altına alan, tüm insan haklarının korunduğu onurlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacak kararlar almaya çağırdı. - LAHEY
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