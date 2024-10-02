Irak ile Geri Dönüş İşbirliği İmzalandı

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faiq Jabro ile 'Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzaladıklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faiq Jabro ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Ülkemizdeki Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Bakanlıklarımız arasında 'Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.