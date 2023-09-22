Irak'ın Kerkük şehrinde Türkçe tabelalar asıldı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük şehrinde Türkçe tabelalar asıldı

Son Güncelleme: 22.09.2023 10:48

Irak'ın Kerkük şehrinde Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından devlet binalarına ve caddelere Türkçe tabelalar asıldı. Kerkük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2008 yılında alınan Türkçe'nin resmi dil olması kararı yürürlüğe girdi. Tabelalarda Arapça, Kürtçe ve Süryanice'nin yanı sıra Türkçe de kullanıldı. Kerküklü vatandaşlar, Türkçe tabelaların eklenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

- Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarında yerlerini aldı

KERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından Türkçe tabelalar devlet binalarına ve caddelere asıldı.

Kerkük Valiliği tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan açıklamada İran'ın Türkmen kenti Kerkük'te 2008 yılında alınan Türkçe'nin resmi dil olması kararı yürürlüğe girmişti. Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin aldığı resmi kararın ardından tüm resmi dairelerin yanı sıra havaalanı ve ana caddelere Türkçe tabelalar asıldı.

Tabelalarda 4 dil birlikte kullanıldı

Kerkük Valiliği Medya ve İletişim Sorumlusu Mervan El-Ani, Kerkük'te 250 resmi dairede Arapça, Kürtçe ve Süryanice'nin yanında Türkçe yazılar eklenerek tabelaların asıldığını söyledi. El-Ani, "Türkçe, şehirde ana dil olarak kullanılacak. Vali Rakan El-Cuburi'nin aldığı kararla Kerkük'te farklı dillerin aynı anda kullanılıyor. Herkes birlik içinde, eşit yaşamalı, herkesin kendi dilini öğrenmesi yasal hakkı olmalı" ifadelerini kullandı. Kerküklü vatandaş İbrahim Şehap, "Türkçe dilinin tabelalara eklenmesi içimize su serpti. Evet, bu uygulama geç kaldı ama çok şükür Türkçe tabelaları gördük ve bunun tüm tabelalarda olmasını umuyoruz" dedi. Cemil Nürettin ise, "Türkmen okullarında okuduğum için Arapça ve Kürtçe anlayamıyordum. Tabelalara eklenen Türkçe yazılar ile Arapça ve Kürtçe yazıların ne anlama geldiğini öğrendim. Bu karardan sonra ben de dükkanımın tabelasını değiştiririm. Tabelama Türkçe yazacağım ve bundan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak'ın Kerkük şehrinde Türkçe tabelalar asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın Kerkük şehrinde Türkçe tabelalar asıldı - Son Dakika
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