Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 2 gün önce üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede operasyonlarını artırdı.
Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik bir hava harekatı daha düzenlendi. Harekatta 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi."
Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74 oldu.
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