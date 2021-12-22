Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Bağdat'ın sel felaketi için ayırdığı 2 milyar Irak dinarını reddetti - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil'de geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından Bağdat yönetiminden tahsis edilen 2 milyar Irak dinarını yetersiz bulduğunu belirterek reddetti.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav tarafından yapılan açıklamada, Erbil kentinde meydana gelen selin yol açtığı hasarın yaklaşık 21 milyar Irak dinarı (14 milyon dolar) olduğu belirtilerek, Irak Bakanlar Kurulunun sel felaketi nedeniyle ayırdığı 2 milyar Irak dinarının bütçenin beklentilerini karşılamadığı ifade edildi. Bağdat'ın ayırdığı bütçenin meydana gelen hasarları telafi etmeye yetmeyeceğini kaydeden Hoşnav, isteklerinin yasal hakları olduğunu söyleyerek. Bakanlar Kurulunu kararı yeniden gözden geçirmeye davet etti.

Erbil'de geçen hafta meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti. Sel felaketinin 14 milyon dolarlık hasara yol açtığının belirtilmesinin ardından Irak Bakanlar Kurulu, dün yaptığı toplantıda felaket için 2 milyar Irak dinarı tahsis etti. - ERBİL