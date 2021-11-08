Üye Girişi
Irak'taki seçimlerde elle sayım işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Irak'taki seçimlerde elle sayım işlemleri tamamlandı

08.11.2021 14:12
Irak'taki seçimlerde elle sayım işlemleri tamamlandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Ekim ayında yapılan genel seçim sonuçlarına edilen itirazların ardından yapılan elle sayım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Ekim ayında yapılan genel seçim sonuçlarına edilen itirazların ardından yapılan elle sayım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Basın Ofisi üyesi İmad Cemil, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine yapılan elle sayım işlemlerinin geçen Pazar günü tamamlandığını belirterek, "İtirazlar ve komiserliğin bu konuyla ilgili tavsiyelerin incelenmesi ve karara bağlanması için yargıya intikal edilecek. Muhtemelen bunun bir kısmını yasal soruşturma veya yeniden elle sayım işlemi takip edebilir" dedi. Nihai sonuçların açıklanması için belirli bir takvim olmadığını aktaran Cemil, "Yargı konseyi sonuçları onaylanması halinde komiserlik, mecliste sandalye kazanan adayların isimlerini açıklayacak. Sonuçların yargı tarafından onaylanması ardından Cumhurbaşkanı yeni meclisi 15 gün içerisinde toplanmaya çağıracak" şeklinde konuştu.

Irak'ta yapılan seçimlerde büyük oranda oy kaybeden İran'a yakınlığıyla bilinen Şii gruplar yaklaşık 2 haftadır Yeşil Bölge önünde protesto gösterilerini sürdürüyor.

Geçen Cuma, protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında bir protestocu hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

Seçim sonuçları

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73 sandalye ile ilk sırada yer alırken, Sünni lider ve eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile 2'inci ve eski Başbakan Nuri Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 34 sandalye ile 3'üncü oldu.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 33 sandalye ile 4'üncü sırada gelirken, Haşdi Şabi gruplarını bünyesi altında toplayan Fetih Koalisyonu 17 sandalye ile 5'inci sırada, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Değişim Hareketi'nin yer aldığı Kürdistan İttifakı ise 16 sandalye elde ederek 6'ıncı sırada yer aldı. Sünni politikacı Hamis Hançer liderliğindeki Azim Koalisyonu ise 12 sandalye kazanarak 7'inci sırada seçimi tamamladı. Bağımsız adayların 40 sandalye kazandığı sonuçlara göre, Sivil İmtidat Hareketi 9 sandalye ile 8'inci ve Kanun Doğuşu Listesi 6 sandalye ile 9'uncu sırada yer aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, seçimlerin galibi Sadr Grubu seçim sonuçlarını kabul ettiğini duyururken, Fetih Koalisyonu ise seçim sonuçlarını reddetmişti. - ERBİL

Pazar, Yargı, Ekim, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak'taki seçimlerde elle sayım işlemleri tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika

ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı 13:59 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti 13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor 13:34 Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı 13:15 İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
14:10 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
14:08 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
13:58 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
13:54 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları         
14:16
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama         
13:55
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir         
13:44
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı         
13:32
30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor         
12:44
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler         
10:11
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 14:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'taki seçimlerde elle sayım işlemleri tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement