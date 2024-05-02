Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi ve kaçan teröristlerin Hudut Karakolumuza teslim olduğu ifade edildi. Açıklamada, teröristlerin tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğu vurgulandı.

02.05.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement