İran, ABD ile Görüşme Öncesi Lübnan'da Çatışmaların D Sonuçlanmasını İstedi - Son Dakika
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İran, ABD ile Görüşme Öncesi Lübnan'da Çatışmaların D Sonuçlanmasını İstedi

19.06.2026 14:00
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İran, ABD ile müzakerelere başlamadan önce Lübnan'daki saldırıların durdurulmasını talep etti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, İran'ın ABD ile görüşmelere başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediğini aktardı.

ABD'li CNN International yayın kuruluşuna konuşan bir diplomata göre İran, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ABD ile başlayacak müzakereler öncesinde Lübnan'a saldırıların sona ereceğine dair taahhüt istedi. Diplomat, "İranlılar, imzalanan mutabakat zaptında belirtildiği gibi Lübnan'daki düşmanlıkların sona ereceğine dair güvenceler istedi. Arabulucular şu anda sorunu çözmek için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Diplomat, bugün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ertelendiğini belirtti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki çatışmalara son verilmesini ve tarafların Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini içeriyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, ABD ile Görüşme Öncesi Lübnan'da Çatışmaların D Sonuçlanmasını İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, ABD ile Görüşme Öncesi Lübnan'da Çatışmaların D Sonuçlanmasını İstedi - Son Dakika
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