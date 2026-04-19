İran, ABD'nin Eylemlerini Kınadı
İran, ABD'nin Eylemlerini Kınadı

19.04.2026 23:48
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasını ve ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Sözde İran deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemler, ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırıdır" dedi.

İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan'ın görüşmede ABD'nin müzakereler ve ateşkes döneminde taahhütlerini sürekli ihlal ettiğine, zorbalık ve akıl dışı tutumuna dikkat çektiği belirtildi. Pezeşkiyan, ABD'nin sözde İran'a yönelik deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemlerinin ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler, ABD'li yetkililerin İran'a yönelik tehditkar söylemiyle birleştiğinde ABD'nin ciddiyetine duyulan güvensizliği artırmakta, Washington'ın önceki kalıpları tekrarlaması ve diplomasiye ihanet etmek istediğini her zamankinden daha açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın ABD ve siyonist rejimin muhtemel yeni maceraperestliklerine karşı toprak bütünlüğünü savunacağını vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Advertisement
