İran, ABD\'nin Lübnan Açıklamasını Eleştirdi

09.04.2026 00:01
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Lübnan'ın ateşkes kapsamına alınmadığını söylemesini kötüledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beyaz Saray'dan yapılan ve Lübnan'ın taraflar arasında varılan ateşkes kararına dahil olmadığına ilişkin açıklamayı, "Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadeleriyle eleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin bu konudaki tutumu Tahran yönetiminin tepkisini çekmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği basın toplantısına ilişkin bir görüntü paylaştı. Bekayi, Leavitt'in görüntülerde yer alan ve İran-ABD arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığına yönelik ifadelerini eleştirdi. Bekayi, "Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

Bekayi aynı paylaşımda ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in taraflar arasında varılan ateşkesi duyurduğu açıklamasını da paylaştı. Şerif'in açıklamasında, tarafların Lübnan dahil olmak üzere derhal her bölgede ateşkes konusunda mutabık kaldığı ifadeleri vurgulandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de daha önce yaptıkları açıklamalarda Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuştu. İran basını, Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmaması durumunda Tahran yönetiminin ateşkes sürecinden çekilebileceğini yazmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İran, Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Advertisement
