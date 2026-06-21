İran: ABD'nin Tehditlerine Aldırış Etmiyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre'de ABD-İran arasındaki müzakereler sırasında ABD yönetimini eleştirerek, "Biz Amerikalıların tehditlerini dikkate almıyoruz. Açıklamalarına dikkat etseler iyi olur. Silahlı kuvvetlerimiz onlara farklı bir şekilde karşılık vermeye hazır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilen müzakereler sırasında Washington yönetimine yönelik eleştiride bulundu. İranlı müzakere heyetine liderlik eden Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer tehditleri bir sonuç veriyor olsaydı bugün bu çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç kendi kendilerine düşünmüyorlar mı? Biz Amerikalıların tehditlerini dikkate almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Açıklamalarına dikkat etseler iyi olur. Silahlı kuvvetlerimiz onlara farklı bir şekilde karşılık vermeye hazır. Ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar, harekete geçecek olanlar biziz" dedi.

Trump, İran'ı tehdit etmişti

İran Meclis Başkanı'nın söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'deki müzakereler sırasında İran'a yönelik tehdit mesajının ardından geldi. Trump, Hizbullah'a atıfta bulunarak, "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta daha da sert" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran ile müzakerelerde bir anlaşmaya varılamaması durumunda gerekirse ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirebileceğini söylemişti. Trump, böyle bir durumda ABD'nin bölgenin "koruyucusu" olacağını ve Orta Doğu bölgesinde petrolden elde edilen gelirlerin yüzde 20'sine sahip olabileceğini savunmuştu. ABD Başkanı ayrıca, İranlı yetkililere Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmaları halinde "artık bir ülkeleri olmayacağı" tehdidinde bulunmuştu. - BURGENSTOCK