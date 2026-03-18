İran, ABD ve İsrail'e Misilleme Saldırıları Düzenledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Süleymani'nin ölümü sonrası ABD ve İsrail hedeflerine füze saldırıları yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürülmesine karşılık "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 60'ıncı dalgasında ABD üsleri ve İsrail'deki hedeflere füze ve İHA'larla misilleme saldırıları düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 60'ıncı dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, operasyonun DMO'ya bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ile İsrail'e ait hedeflere yönelik misilleme kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'ye ait Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dhafra Hava Üssü ile Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Suudi Arabistan'daki el-Kharc hava üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu operasyonda, ABD'ye ait üsler uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı Emad, Kıyam, Zülfikar ve Dezful füzeleri ile seyir füzeleri ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Ayrıca Aşdod'daki hava yakıt ikmal ve destek merkezi ile Rafael askeri ve savunma sanayi destek tesisleri Emad ve Kadir füzeleriyle vuruldu" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İranlı Besic güçlerine yönelik suikastlar kararlılığımızı sarsmayacaktır. Savaş, saldırganlar teslim olana kadar sürecek ve suçlulardan mutlaka intikam alacağız" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 02:36:35. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.